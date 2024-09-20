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Fordyp deg
Arbeid eller lek, flyt gjennom dagene dine med disse trådløse støyreduserende hodetelefonene! Adaptiv støyreduksjon og en behagelig passform over øret holder deg oppslukt. Du får rik, detaljert lyd, og det er en innstilling for lavt etterslep for spill og filmer.
Pro-støyundertrykking
Over-øret-passform
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Opptil 70 timers avspillingstid
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy,inkludert vind,i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg,kan du aktivere bevissthetsmodus,som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer,slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
De runde øreklokkene og den slanke rammen gir disse hodetelefonene en særegen stil. Øreputer med minneskum sørger for komfort gjennom lange lytteøkter. Øreklokkene kan legges sammen og dreies innover for enkel oppbevaring i lommen eller vesken.
Du kan glede deg over rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen over øret. Hvis du vil ha full kraft fra favorittbassen uten å skru opp volumet,aktiverer du dynamisk bass ved hjelp av flerfunksjonsknappen eller Philips Headphones-appen.
3.7
av 5
12
Anmeldelser
100%
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Tobi_Z
20/09/2024
Deutschland
"Top Kopfhörer
Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!
Fordeler
Leicht und lange akkuzeit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Bruksdato 2023-08-20
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Bruksdato 2023-08-20
Luffytaro
14/09/2024
Deutschland
Top-Klang zum kleinen Preis
Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Bruksdato 2024-08-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Bruksdato 2024-08-14
Nikohasi
29/08/2024
Deutschland
Guter Klang
Die Kopfhörer haben einen sehr angenehmen Sitz auf dem Kopf. Die Polsterung über den Ohren ist auch recht angenehm. Allerdings schwitzt man dadurch auch, somit ist eine Reinigung mit einem feuchten Tuch notwendig. Das koppeln mit dem Handy war denkbar einfach und somit konnte das abspielen von Musik Sofort starten. Der Klang ist sehr gut und das Noice Cancelling ganz hervorragend. Ich als In-Ear Nutzer bin sehr begeistert von diesen Over-Ear
Fordeler
Guter Klang
Ulemper
Schwitzen
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Denne omtalen gjelder 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Bruksdato 2024-07-29
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Bruksdato 2024-07-29