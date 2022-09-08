ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt med tilbehør
  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt med tilbehør

Trådløse hodetelefoner

TAH1108BK/00

Hold musikken i nærheten

Gjør det du vanligvis gjør mens du lytter til lydene du elsker. Disse trådløse øretelefonene gir deg 15 timers spilletid og klar lyd. Knapper på øreklokkene gjør det enkelt å styre musikk og samtaler, og øreklokkene brettes flatt for enkel oppbevaring.

Se alle fordeler

Hold musikken i nærheten

  • Elementer på 30 mm / lukket bakside

  • Bluetooth®

  • Lett hodebøyle

  • Sammenleggbare

15 timers avspillingstid og rask lading

Det er enkelt å parkoble disse Bluetooth-hodetelefonene, og du får opptil 15 timers avspillingstid med to timers lading. Hvis du begynner å gå tom for strøm, vil en rask 15-minutters lading holde musikken i gang i ytterligere 3 timer.

Skarp og klar lyd

Kraftige 30 mm neodymelementer gir deg klar lyd, mens den lukkede designen sørger for flott lydisolering. Nyt hvert minutt av sangene dine uten at andre hører det du lytter til.

Enkle å ha på, enkle å bruke

Polstrede øreklokker gir ekstra komfort under lyttingen. Med knappene på øreklokken kan du justere volumet, hoppe over spor eller sette dem på pause, besvare eller avvise anrop med mer.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.