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TAH1108BK/00
Hold musikken i nærheten
Gjør det du vanligvis gjør mens du lytter til lydene du elsker. Disse trådløse øretelefonene gir deg 15 timers spilletid og klar lyd. Knapper på øreklokkene gjør det enkelt å styre musikk og samtaler, og øreklokkene brettes flatt for enkel oppbevaring.
Elementer på 30 mm / lukket bakside
Bluetooth®
Lett hodebøyle
Sammenleggbare
Det er enkelt å parkoble disse Bluetooth-hodetelefonene, og du får opptil 15 timers avspillingstid med to timers lading. Hvis du begynner å gå tom for strøm, vil en rask 15-minutters lading holde musikken i gang i ytterligere 3 timer.
Kraftige 30 mm neodymelementer gir deg klar lyd, mens den lukkede designen sørger for flott lydisolering. Nyt hvert minutt av sangene dine uten at andre hører det du lytter til.
Polstrede øreklokker gir ekstra komfort under lyttingen. Med knappene på øreklokken kan du justere volumet, hoppe over spor eller sette dem på pause, besvare eller avvise anrop med mer.
Anmeldelser
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.