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Kablede øretelefoner

TAE2146BK/00

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Dynamisk bass

Kraftige 10 mm drivere for dynamisk bass og klar lyd. Integrert mikrofon på ledningen og praktisk svarknapp for samtaler.

Se alle fordeler

Spill av musikk og snakk

Dynamisk bass

  • USB-C-kontakt

  • 10 mm drivere

  • lukket bakside i øret

Tekniske spesifikasjoner

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
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1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Fordeler

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Ulemper

Design un peu simple et vieillot.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Bruksdato 2024-08-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Bruksdato 2024-08-01

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