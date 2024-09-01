Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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TAE2146BK/00
Dynamisk bass
Kraftige 10 mm drivere for dynamisk bass og klar lyd. Integrert mikrofon på ledningen og praktisk svarknapp for samtaler.
USB-C-kontakt
10 mm drivere
lukket bakside i øret
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Fordeler
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Ulemper
Design un peu simple et vieillot.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Bruksdato 2024-08-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Bruksdato 2024-08-01