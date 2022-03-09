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Utgått

Trådløse hodetelefoner med støyundertrykking

TABH305BK/00

4.3

| (3) Anmeldelser

Stor og fyldig bass. Ingen distraksjoner.

Spill av musikken din med stor og fyldig bass. Steng ute forstyrrelser med Active Noise Cancelling (ANC). Disse trådløse hodetelefonene som dekker ørene, handler utelukkende om rytmene du elsker. Én enkelt lading gir deg opptil 15 timers avspillingstid, selv med ANC på.

Se alle fordeler

Stor og fyldig bass. Ingen distraksjoner.

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Fullt sammenleggbare

15 timers avspillingstid med aktiv støyundertrykking (ANC) på

Med aktiv støyundertrykking (ANC) forstyrrer ikke togdundringen bassen i musikken. Vil du ha stillhet? Aktiver ANC uten å spille musikk. Du får opptil 15 timer avspillingstid med ANC på, og 18 timer avspillingstid med ANC av. Ladetiden er bare 2 timer via USB.

Stor bass. 32 mm akustiske neodymdrivere

Ta dansegulvet med deg der du drar. De 32 mm akustiske neodymdriverne gir deg klar lyd og stor bass.

Veier bare 145,5 g. Bær lett. Lytt tungt

Med en vekt på bare 145,5 g kan du få stor bass og samtidig ha det komfortabelt med disse trådløse hodetelefonene. Hodebåndet er enkelt å justere og så lett at du knapt merker det. Øreputene er myke og kan vinkles til de sitter perfekt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

3

Anmeldelser

4
2
1

09/03/2022

France

France

Bekreftet kjøper

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Fordeler

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Ulemper

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Bruksdato 2021-02-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Bruksdato 2021-02-09

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Fordeler

relación calidad precio

Ulemper

autonomía un poco corta

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Bruksdato 2019-03-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Bruksdato 2019-03-08

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Fordeler

geluid

Ulemper

connectivity

Denne omtalen gjelder TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Bruksdato 2019-07-23

Denne omtalen gjelder TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Bruksdato 2019-07-23

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