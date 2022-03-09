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Utgått
TABH305BK/00
Stor og fyldig bass. Ingen distraksjoner.
Spill av musikken din med stor og fyldig bass. Steng ute forstyrrelser med Active Noise Cancelling (ANC). Disse trådløse hodetelefonene som dekker ørene, handler utelukkende om rytmene du elsker. Én enkelt lading gir deg opptil 15 timers avspillingstid, selv med ANC på.
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Fullt sammenleggbare
Med aktiv støyundertrykking (ANC) forstyrrer ikke togdundringen bassen i musikken. Vil du ha stillhet? Aktiver ANC uten å spille musikk. Du får opptil 15 timer avspillingstid med ANC på, og 18 timer avspillingstid med ANC av. Ladetiden er bare 2 timer via USB.
Ta dansegulvet med deg der du drar. De 32 mm akustiske neodymdriverne gir deg klar lyd og stor bass.
Med en vekt på bare 145,5 g kan du få stor bass og samtidig ha det komfortabelt med disse trådløse hodetelefonene. Hodebåndet er enkelt å justere og så lett at du knapt merker det. Øreputene er myke og kan vinkles til de sitter perfekt.
4.3
av 5
3
Anmeldelser
Trombine
09/03/2022
France
Bekreftet kjøper
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Fordeler
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Ulemper
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Bruksdato 2021-02-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Bruksdato 2021-02-09
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Fordeler
relación calidad precio
Ulemper
autonomía un poco corta
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Bruksdato 2019-03-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Bruksdato 2019-03-08
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Fordeler
geluid
Ulemper
connectivity
Denne omtalen gjelder TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Bruksdato 2019-07-23
Denne omtalen gjelder TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Bruksdato 2019-07-23
Faktiske resultater kan variere