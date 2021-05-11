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Utgått
TAB8405/10
Den med lyd fra første rad
Løft lyden av filmen, kampen eller spillelisten. Denne elegante lydplanken med trådløs subwoofer og Dolby Atmos gir deg bedre bass og klarere stemmer. I tillegg er den enkel å legge til i et oppsett for flere rom.
Maks 240 W Trådløs subwoofer
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi-kompatibel
Kompatibel med taleassistenter
Opplev spenningen ved direktesendt sport i stuen din. Stadion EQ-modusen fordyper deg i publikumslyd, akkurat som om du satt på stadion selv! Bli begeistret for hvert avgjørende øyeblikk – og hør krystallklare kommentarer.
Spør Alexa-aktiverte enheter, eller en høyttaler som fungerer med Google Assistant, om å spille musikk via lydplanken. Foretrekker du Siri? Denne lydplanken fungerer med Apple AirPlay 2, slik at du kan spørre henne også. Skru musikken opp. Hopp over spor. Alt helt håndfritt.
3.9
av 5
34
Anmeldelser
Sunset9
11/05/2021
United Kingdom
An excellent all-round soundbar.
This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.
Fordeler
Sound, ascetics.
Ulemper
None yet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Bruksdato 2021-04-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Bruksdato 2021-04-11
AudioSpecialists
15/04/2021
United Kingdom
Excellent mid range soundbar
Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings
Fordeler
Dolby atmos on a budget
Ulemper
Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Bruksdato 2021-03-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Bruksdato 2021-03-15
Georgi1962
10/08/2022
Deutschland
Bin zufrieden
Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.
Fordeler
einfacher Anschluss, Klasse Ton
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Bruksdato 2022-02-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Bruksdato 2022-02-10