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Utgått

Lydplanke 2.1 med trådløs subwoofer

TAB8405/10

3.9

| (34) Anmeldelser

Den med lyd fra første rad

Løft lyden av filmen, kampen eller spillelisten. Denne elegante lydplanken med trådløs subwoofer og Dolby Atmos gir deg bedre bass og klarere stemmer. I tillegg er den enkel å legge til i et oppsett for flere rom.

Se alle fordeler

Den med lyd fra første rad

  • Maks 240 W Trådløs subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi-kompatibel

  • Kompatibel med taleassistenter

Stadion EQ-modus. Det vil føles som om du er der

Opplev spenningen ved direktesendt sport i stuen din. Stadion EQ-modusen fordyper deg i publikumslyd, akkurat som om du satt på stadion selv! Bli begeistret for hvert avgjørende øyeblikk – og hør krystallklare kommentarer.

Kompatibel med favorittenhetene dine med taleassistent

Kompatibel med favorittenhetene dine med taleassistent

Spør Alexa-aktiverte enheter, eller en høyttaler som fungerer med Google Assistant, om å spille musikk via lydplanken. Foretrekker du Siri? Denne lydplanken fungerer med Apple AirPlay 2, slik at du kan spørre henne også. Skru musikken opp. Hopp over spor. Alt helt håndfritt.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optisk inngang

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

34

Anmeldelser

11/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

An excellent all-round soundbar.

This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.

Fordeler

Sound, ascetics.

Ulemper

None yet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Bruksdato 2021-04-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Bruksdato 2021-04-11

15/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent mid range soundbar

Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings

Fordeler

Dolby atmos on a budget

Ulemper

Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Bruksdato 2021-03-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Bruksdato 2021-03-15

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Bin zufrieden

Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.

Fordeler

einfacher Anschluss, Klasse Ton

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Bruksdato 2022-02-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Bruksdato 2022-02-10

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