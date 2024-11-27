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TAB5309/10
Bedre og dypere lyd til all underholdningen din
Gi filmer og mer liv med denne kraftige lydplanken og den trådløse subwooferen. Eksplosjoner vil buldre. Musikken vil synge. Spillene blir mer episke. Avansert lydteknologi skaper en oppslukende lydopplevelse uansett hva du ser på.
2.1-kanals, trådløs subwoofer
240 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanaler og oppslukende lydteknologi gir deg lyd på et helt nytt nivå, mens den kompakte, trådløse subwooferen gir effekter og musikk en tilfredsstillende tyngde. Med fire EQ-moduser kan du velge en lydstil som passer til det du ser på – og stemmene blir tydeligere i alle modusene hvis du aktiverer dialogforbedring.
Kompatibilitet med DTS Virtual:X forvandler TV-lyden og gir deg en virtuell 3D-lydopplevelse, uansett hva som er på skjermen! Du trenger ikke ekstra høyttalere, og det fungerer i alle rom: Slå det på med fjernkontrollen for lydplanken eller fra Philips Home Entertainment-appen.
Få opplevelsen av å sitte på første rad under alle dramafilmene du ser. Med denne Dolby Digital Plus-kompatible lydplanken får du surroundlydopplevelse uten å måtte bruke ekstra høyttalere. Du vil både høre og føle forskjellen.
2.4
av 5
8
Anmeldelser
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Fordeler
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Ulemper
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Bruksdato 2024-10-27
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Bruksdato 2024-10-27
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Fordeler
Peu encombrant
Ulemper
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Bruksdato 2024-09-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Bruksdato 2024-09-30
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Fordeler
Precio asequible y buena construcción
Ulemper
Poca ecualización de sonido
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Bruksdato 2025-11-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Bruksdato 2025-11-25