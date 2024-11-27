2.1 kanaler. Trådløs subwoofer for dypere bass

2.1 kanaler og oppslukende lydteknologi gir deg lyd på et helt nytt nivå, mens den kompakte, trådløse subwooferen gir effekter og musikk en tilfredsstillende tyngde. Med fire EQ-moduser kan du velge en lydstil som passer til det du ser på – og stemmene blir tydeligere i alle modusene hvis du aktiverer dialogforbedring.