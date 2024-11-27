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2.1-lydplanke med trådløs subwoofer

TAB5309/10

2.4

| (8) Anmeldelser

Bedre og dypere lyd til all underholdningen din

Gi filmer og mer liv med denne kraftige lydplanken og den trådløse subwooferen. Eksplosjoner vil buldre. Musikken vil synge. Spillene blir mer episke. Avansert lydteknologi skaper en oppslukende lydopplevelse uansett hva du ser på.

Se alle fordeler

Bedre og dypere lyd til all underholdningen din

  • 2.1-kanals, trådløs subwoofer

  • 240 W maks. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanaler. Trådløs subwoofer for dypere bass

2.1 kanaler. Trådløs subwoofer for dypere bass

2.1 kanaler og oppslukende lydteknologi gir deg lyd på et helt nytt nivå, mens den kompakte, trådløse subwooferen gir effekter og musikk en tilfredsstillende tyngde. Med fire EQ-moduser kan du velge en lydstil som passer til det du ser på – og stemmene blir tydeligere i alle modusene hvis du aktiverer dialogforbedring.

DTS Virtual:X for oppslukende 3D-lyd i alle rom

DTS Virtual:X for oppslukende 3D-lyd i alle rom

Kompatibilitet med DTS Virtual:X forvandler TV-lyden og gir deg en virtuell 3D-lydopplevelse, uansett hva som er på skjermen! Du trenger ikke ekstra høyttalere, og det fungerer i alle rom: Slå det på med fjernkontrollen for lydplanken eller fra Philips Home Entertainment-appen.

Dolby Digital Plus. Kinolyd hjemme

Dolby Digital Plus. Kinolyd hjemme

Få opplevelsen av å sitte på første rad under alle dramafilmene du ser. Med denne Dolby Digital Plus-kompatible lydplanken får du surroundlydopplevelse uten å måtte bruke ekstra høyttalere. Du vil både høre og føle forskjellen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.4

av 5

8

Anmeldelser

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Fordeler

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Ulemper

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Bruksdato 2024-10-27

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Bruksdato 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Fordeler

Peu encombrant

Ulemper

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Bruksdato 2024-09-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Bruksdato 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Fordeler

Precio asequible y buena construcción

Ulemper

Poca ecualización de sonido

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Bruksdato 2025-11-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Bruksdato 2025-11-25

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.