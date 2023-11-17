Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Du beveger deg, de vil ikke gjøre det
Følg rytmen med de trådløse hodetelefonene som ikke faller av uansett hvordan du beveger deg! Disse sportshodetelefonene med åpen passform over øret er superkomfortable og tøffe. I tillegg gjør de at du kan høre alt som skjer rundt deg.
Åpen passform over øret
Benledning
Tydeligere samtaler på farten
LED-nødlamper
Løp, hopp, sykle! Disse hodetelefonene over øret faller ikke av når du beveger deg. Nakkebøylen legger seg rundt baksiden av hodet og legger seg over toppen av ørene dine, slik at du holder dem komfortabelt på plass. De beveger seg ikke, selv når du tar godt i. I tillegg er de så lette at du knapt merker dem.
Benledningsteknologi overfører lyd gjennom hodeskallens ben, noe som betyr at du ikke trenger å ha en ørepropp i øret eller bruke hodetelefoner som dekker øret. I stedet går lyden fra kinnbena direkte til det indre øret, og musikken din spilles på magisk vis i hodet ditt!
Når du er i en samtale, fanger stråledannende mikrofoner nøyaktig opp lyden av stemmen din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, vil høre deg, men ikke trafikken eller lyden av folkene ved siden av deg!
Priser
4.1
av 5
241
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
17/11/2023
Danmark
Del av opprykk
Fantastisk lyd
Super behagelig at have på. Fantastisk lyd. Flot design.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Funrunner10
18/05/2023
Danmark
Mega fede høretelefoner for sportsudøvere!
Som en person der dyrker meget sport, er open-ear funktionalitet en kæmpe game-changer! Det at kunne høre sine omgivelser når man er ude at løbe, giver mig trykhed i trafikken, samt en generel bedre comfort ikke at havde noget direkte i øret. Lyden er meget klar, men kræver lidt træning i forhold til placeringen på hovedet. Vil stærkt anbefale dette produkt til aktive personer. Denne anmeldelse er skrevet I samarbejde med Philips.
Fordeler
God lyd, Open-ear, fantastisk comfort.
Ulemper
mangel på bass effekt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Bruksdato 2023-04-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Bruksdato 2023-04-18
mcb82
17/05/2023
Danmark
Lækker lyd og god komfort
Jeg har haft fornøjelsen af at teste disse hovedtelefoner gennem den sidste uge. Jeg har anvendt dem både til lange vandreture, cykelture, 5 og 10 km løbeture , og jeg må sige, at de har imponeret mig på flere fronter i forhold til hvad jeg tidligere har benyttet mig af. Jeg var lidt skeptisk til at starte med, fordi de faktisk ikke sidder i øret, men foran, derfor var jeg ret imponeret over lydkvaliteten. Lyden er klar og velbalanceret, og jeg har egentlig mere fornemmelse af at lyden er omkring mig end i hovedtelefonerne, men samtidig føler jeg mig sikker fordi jeg kan høre alt omkring mig både biler og andre mennesker. Jeg har også anvendt dem under løbetræning i løbeklubben og de gjorde det muligt for mig både at høre musik, men samtidig også snakke med de andre i min træningsgruppe. En anden vigtig faktor, når det kommer til hovedtelefonerne, er komforten. Her skuffede de mig bestemt ikke. Jeg mærker dem ikke undervejs og som brillebruger, der foretrækker over ear fremfor in ear er jeg vant til at det bliver ubehageligt på længere løbeture, når brillerne bliver klemt, men det problem oplever jeg slet ikke med disse hovedtelefoner. Ørepuderne er bløde og behagelige, og de sidder godt rundt om ørerne uden at klemme, derfor kan jeg bruge hovedtelefonerne i længere tid uden at opleve ubehaget, hvad enten det er når jeg løber, går eller under min cykelhjelm. De største minusser ved hovedtelefonerne er: 1) Opladerkablet ikke er et standard USB-kabel, som jeg har til mine andre høretelefoner. Det betyder, at jeg har endnu et kabel, jeg skal holde styr på. 2) Hvis man har lydniveauet lidt højere, kan folk omkring én høre dunke/musiklyden, så de er måske ikke super velegnede til en tur i bussen eller toget, medmindre man ikke har noget imod omgivelserne kan høre lidt med. Samlet set er jeg virkelig tilfreds med disse hovedtelefoner. Lydkvaliteten er god, de er behagelige at have på, og deres holdbarhed gør dem perfekte til en aktiv livsstil. (Testen er lavet i samarbejde med Philips)
Fordeler
Lydkvalitet og komfort
Ulemper
Opladerkabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Bruksdato 2023-04-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Bruksdato 2023-04-17
En programvareoppdatering er nødvendig. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.