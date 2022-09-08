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Utgått

USB-C til USB-C

SWV6803/00

Førsteklasses flettet USB-C-til-USB-C-kabel

Thunderbolt 3 USB-C-kontakten støtter enheter med 5K-oppløsning og 40 Gbps båndbredde. Førsteklasses kabel med en lengde på 3 meter for ekstra fleksibilitet under lading.

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Førsteklasses flettet USB-C-til-USB-C-kabel

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 3 m

Allsidig USB-C-kabel med USB-C-skjermer

En løsning med én kabel for USB-C-skjermen som gir video, svært rask dataoverføring mens du lader den bærbare datamaskinen.

Støtter USB 4.0-dataoverføring

Støtter USB 4.0 høyhastighets båndbredde på 40 Gbps.

Tekniske spesifikasjoner

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