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Utgått
SWV6801/00
Premium flettet USB-C-til-USB-C-kabel
Thunderbolt 3 USB-C-kontakten støtter enheter med 5K-oppløsning og 40 Gbps båndbredde. Premiumkabel med en lengde på 1.5 meter for økt fleksibilitet under lading.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
En løsning med én kabel for USB-C-skjermen som gir video, svært rask dataoverføring mens du lader den bærbare datamaskinen.
Støtter USB 4.0 høyhastighets båndbredde på 40 Gbps.
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