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Utgått

USB-C til HDMI-adapter

SWV6001/00

Førsteklasses USB-C til HDMI-adapter

Førsteklasses USB-C til HDMI-adapterkabel (hunn). Med 4K-oppløsning og 0,15 meters kabellengde.

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Fantastisk klarhet og lyd

Førsteklasses USB-C til HDMI-adapter

  • Hann-hunn

  • HDMI 2.0

Utformet med kvalitetskonstruksjon

Kvalitetskonstruksjon innebærer at det bare brukes førsteklasses materialer for å fremstille produkter som skal holde lenge.

4K oppløsning (3840 x 2160)

Støtter videooppløsning på opptil 4K (3840 x 2160) for å gi den ultimate bildekvaliteten og spillopplevelsen.

Jevnt bilde med videosignal på 30 rammer per sekund og 30 Hz

Len deg tilbake og nyt et overlegent bilde med 30 rammer per sekund. Dette gir deg en jevnere TV-opplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

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