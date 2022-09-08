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Utgått
SWV6001/00
Førsteklasses USB-C til HDMI-adapter
Førsteklasses USB-C til HDMI-adapterkabel (hunn). Med 4K-oppløsning og 0,15 meters kabellengde.
Hann-hunn
HDMI 2.0
Kvalitetskonstruksjon innebærer at det bare brukes førsteklasses materialer for å fremstille produkter som skal holde lenge.
Støtter videooppløsning på opptil 4K (3840 x 2160) for å gi den ultimate bildekvaliteten og spillopplevelsen.
Len deg tilbake og nyt et overlegent bilde med 30 rammer per sekund. Dette gir deg en jevnere TV-opplevelse.
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