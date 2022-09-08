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HDMI-kabel

SWV5733B/00

Opplev Ultra HD-bilder

Opplev Ultra HD 4K-oppløsning med 60 bps. Høyhastighets-HDMI støtter 32-kanals lydsystem med samplingsfrekvens på opptil 1536 Khz. 3 meters kabellengde.

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

Opplev Ultra HD-bilder

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

60 Hz bilder per sekund

Overlegen visnings- og spillopplevelse med maksimalt 60 bilder per sekund.

3D-opplevelse

Støtter alle 3D-videoformater, noe som gir deg ekte 3D-hjemmekino og -spilling.

Audio Return Channel (ARC)

Gjør at en HDMI-tilkoblet TV med innebygd tuner kan sende digitale lyddata til et surroundlydsystem. Du trenger dermed ikke noen egen lydkabel.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Tips om sunn livsstil.
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