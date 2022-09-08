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SWV5733B/00
Opplev Ultra HD-bilder
Opplev Ultra HD 4K-oppløsning med 60 bps. Høyhastighets-HDMI støtter 32-kanals lydsystem med samplingsfrekvens på opptil 1536 Khz. 3 meters kabellengde.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Overlegen visnings- og spillopplevelse med maksimalt 60 bilder per sekund.
Støtter alle 3D-videoformater, noe som gir deg ekte 3D-hjemmekino og -spilling.
Gjør at en HDMI-tilkoblet TV med innebygd tuner kan sende digitale lyddata til et surroundlydsystem. Du trenger dermed ikke noen egen lydkabel.
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