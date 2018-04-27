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Utgått
Føl bassen, se rytmen.
Med Philips HX1 øretelefoner kan du ikke bare føle bassen. Du kan også se den. De visualiserer musikken din og er som skapt for en god fest. Bli festens midtpunkt med pulserende LED-hodetelefoner.
8,6 mm drivere / halvlukket bakside
In-ear
Bassrefleksporten forbedrer bassen ved å ventilere luft, slik at systemet fungerer bedre ved lave frekvenser.
Kontroller musikkvisningen enkelt med LED-skyvebryteren på batterikassen på ledningen.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX10 Hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX10 Hörlurar