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Utgått

Hodetelefoner

SHX10/00

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Føl bassen, se rytmen.

Med Philips HX1 øretelefoner kan du ikke bare føle bassen. Du kan også se den. De visualiserer musikken din og er som skapt for en god fest. Bli festens midtpunkt med pulserende LED-hodetelefoner.

Se alle fordeler

Føl bassen, se rytmen.

  • 8,6 mm drivere / halvlukket bakside

  • In-ear

Opptil 6 timers bruk av kraftig LED-lyskilde

Opptil 6 timers bruk av kraftig LED-lyskilde

Bassrefleksport for bedre bass

Bassrefleksport for bedre bass

Bassrefleksporten forbedrer bassen ved å ventilere luft, slik at systemet fungerer bedre ved lave frekvenser.

Kontroller musikkvisningen med LED-knappen

Kontroller musikkvisningen enkelt med LED-skyvebryteren på batterikassen på ledningen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX10 Hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX10 Hörlurar

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