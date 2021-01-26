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Utgått

Sportsøretelefoner

SHQ1300LF/00

4.1

| (7) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

Sett ny personlig rekord med de lette Actionfit SHQ1300-hodetelefonene. Takket være drivere med høy ytelse og en C-formet stabiliseringslås tåler de både svette og regn, leverer kraftfull bass og har optimal komfort.

Se alle fordeler

Sikker tilpassing og veldig lett

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

  • 8,6mm drivere / åpen bakside

  • Ørepropp

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Vekt på kun 5,7 g gir ultimat komfort*

Vekt på kun 5,7 g gir ultimat komfort*

Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 5,7g og er så lette og komfortable at du glemmer at du bruker dem. De hjelper til med å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut den siste kilometeren.

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

En kabelklemme følger med når du kjøper ActionFit-øretelefonene, og sørger for at ledningene ikke er i veien når du ligger i hardtrening.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

7

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

3
2

26/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Intelligent design and wonderful functionality

I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it

Fordeler

They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about

Ulemper

Orange and white colouring too flashy

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones

Bruksdato 2019-12-26

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones

Bruksdato 2019-12-26

21/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones

01/08/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Sportkopfhörer

Die Beschreibung hat sehr viel versprochen, daher habe ich mich für diesen Sportkopfhörer entschlossen. Das Preisleistungs- Verhältnis ist einfach TOP! Für jede Ohrgröße sind passende Ohrstöpselgrößen vorhanden, sodass der Kopfhörer sehr gut und auch vor allem fest beim laufen im Ohr sitzt. Zudem kommt ein super Design, mit einem sehr stabilen Kabel und guter Verarbeitung, dass zu modernen Sportkleidungen passt aber trotzdem noch auffällt. Beim Klang muss man jedoch kleine abstriche machen, die man aber gerne in kauf nimmt, da er zum Laufen o.ä. einen solchen klang abgibt, dass man es gar nicht mehr wahr nimmt. Dies kann man aber bei diesem Preis auch nicht erwarten. Fazit: Ein einfacher, super stylischer Sportkopfhörer mit viel Halt und dabei ausreichenden Klang, der alle Anforderungen beim Sport treiben erfüllt. Wer sich überlegt einen Kopfhörer zum Sport treiben anzuschaffen, findet hier genau dass was er sucht!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sportkopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sportkopfhörer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.