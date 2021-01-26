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Utgått
Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.
Sett ny personlig rekord med de lette Actionfit SHQ1300-hodetelefonene. Takket være drivere med høy ytelse og en C-formet stabiliseringslås tåler de både svette og regn, leverer kraftfull bass og har optimal komfort.
8,6mm drivere / åpen bakside
Ørepropp
Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 5,7g og er så lette og komfortable at du glemmer at du bruker dem. De hjelper til med å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut den siste kilometeren.
En kabelklemme følger med når du kjøper ActionFit-øretelefonene, og sørger for at ledningene ikke er i veien når du ligger i hardtrening.
4.1
av 5
7
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Bee-Em
26/01/2021
United Kingdom
Intelligent design and wonderful functionality
I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it
Fordeler
They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about
Ulemper
Orange and white colouring too flashy
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones
Bruksdato 2019-12-26
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones
Bruksdato 2019-12-26
Bond40
21/10/2016
United Kingdom
Great value for money
Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sports headphones
Philip95
01/08/2015
Deutschland
Klasse Sportkopfhörer
Die Beschreibung hat sehr viel versprochen, daher habe ich mich für diesen Sportkopfhörer entschlossen. Das Preisleistungs- Verhältnis ist einfach TOP! Für jede Ohrgröße sind passende Ohrstöpselgrößen vorhanden, sodass der Kopfhörer sehr gut und auch vor allem fest beim laufen im Ohr sitzt. Zudem kommt ein super Design, mit einem sehr stabilen Kabel und guter Verarbeitung, dass zu modernen Sportkleidungen passt aber trotzdem noch auffällt. Beim Klang muss man jedoch kleine abstriche machen, die man aber gerne in kauf nimmt, da er zum Laufen o.ä. einen solchen klang abgibt, dass man es gar nicht mehr wahr nimmt. Dies kann man aber bei diesem Preis auch nicht erwarten. Fazit: Ein einfacher, super stylischer Sportkopfhörer mit viel Halt und dabei ausreichenden Klang, der alle Anforderungen beim Sport treiben erfüllt. Wer sich überlegt einen Kopfhörer zum Sport treiben anzuschaffen, findet hier genau dass was er sucht!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sportkopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1300LF Sportkopfhörer
Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.