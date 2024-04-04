Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
En kvalitetsprestasjon
Ser du etter en perfekt blanding av ytelse, komfort og kvalitet? Disse hodetelefonene med åpen bakside er laget for å heve lyttingen i hjemmet ditt et hakk. Du får flott lyd, en førsteklasses konstruksjon og forgylte kabelkontakter.
Neodymdrivere på 50 mm
Åpent design
Avtakbar kabel på 3 m
Føl musikken. Perfekt justerte drivere på 50 mm gir klar bass, balanserte mellomtoner og tydelige høye frekvenser. Driverne er utviklet for å passe til ørets naturlige form, slik at ingen detaljer går tapt.
Hodebøylen er forsterket med slitesterkt stål, noe som gir en perfekt passform. Hodebøylen er behagelig med en pute med to lag, og de pustende ørekopputene passer perfekt når du skal lytte lenge.
Fordyp deg i favorittalbumene dine på smartenheten, oppsettet hjemme, TV-en eller den bærbare datamaskinen. Kabelen som følger med, har en gullbelagt pluggadapter på 6,3–3,5 mm som gir den beste forbindelsen når du lytter med utstyr av høy kvalitet.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Fordeler
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Ulemper
rumore plasticoso qunado si muovono
Denne omtalen gjelder SHP9600 Cuffie over ear
Bruksdato 2023-04-04
Denne omtalen gjelder SHP9600 Cuffie over ear
Bruksdato 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Bekreftet kjøper
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Fordeler
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Bruksdato 2022-05-12
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Bruksdato 2022-05-12
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.