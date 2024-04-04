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Utgått

Hodetelefoner, svart

SHP9600/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

En kvalitetsprestasjon

Ser du etter en perfekt blanding av ytelse, komfort og kvalitet? Disse hodetelefonene med åpen bakside er laget for å heve lyttingen i hjemmet ditt et hakk. Du får flott lyd, en førsteklasses konstruksjon og forgylte kabelkontakter.

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En kvalitetsprestasjon

  • Neodymdrivere på 50 mm

  • Åpent design

  • Avtakbar kabel på 3 m

Åpent design. Romslig lyd

Åpent design. Romslig lyd

Føl musikken. Perfekt justerte drivere på 50 mm gir klar bass, balanserte mellomtoner og tydelige høye frekvenser. Driverne er utviklet for å passe til ørets naturlige form, slik at ingen detaljer går tapt.

Overlegen komfort og varighet

Overlegen komfort og varighet

Hodebøylen er forsterket med slitesterkt stål, noe som gir en perfekt passform. Hodebøylen er behagelig med en pute med to lag, og de pustende ørekopputene passer perfekt når du skal lytte lenge.

Koble til hvilken som helst kilde. Fra telefon til hodetelefonforsterker

Koble til hvilken som helst kilde. Fra telefon til hodetelefonforsterker

Fordyp deg i favorittalbumene dine på smartenheten, oppsettet hjemme, TV-en eller den bærbare datamaskinen. Kabelen som følger med, har en gullbelagt pluggadapter på 6,3–3,5 mm som gir den beste forbindelsen når du lytter med utstyr av høy kvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Fordeler

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Ulemper

rumore plasticoso qunado si muovono

Denne omtalen gjelder SHP9600 Cuffie over ear

Bruksdato 2023-04-04

Denne omtalen gjelder SHP9600 Cuffie over ear

Bruksdato 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Fordeler

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Bruksdato 2022-05-12

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Bruksdato 2022-05-12

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.