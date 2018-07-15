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Utgått

Hi-fi-hodetelefoner

SHP8900/00

3

| (6) Anmeldelser

Suverent klar lyd

Komfortable og fullstendig justerbare hodetelefoner med neodymhøyttalerdrivere gir dynamisk lyd og mange frekvenser.

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Hi-fi

Suverent klar lyd

  • Overlegen presisjon

50 mm høyttalerdriver for lyd uten hørbar forvrengning

Høyttalerdriveren på 50 mm kombinerer følsomheten til komposittmaterialet mylar med styrken til neodym slik at den magnetiske kretsen kan gjengi kraftig, forvrengningsfri lyd.

24 k forgylt plugg for ultrapålitelig tilkobling

Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer pålitelig tilkobling og dermed bedre lydkvalitet.

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Tekniske spesifikasjoner

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3.0

av 5

6

Anmeldelser

4

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP8900 Hi-fi headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP8900 Hi-fi headphones

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Fordeler

Great driver, not easy to find

Ulemper

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Denne omtalen gjelder SHP8900 Hi-fi headphones

Bruksdato 2019-01-08

Denne omtalen gjelder SHP8900 Hi-fi headphones

Bruksdato 2019-01-08

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Denne omtalen gjelder SHP8900 Hi-fi headphones

Bruksdato 2021-08-02

Denne omtalen gjelder SHP8900 Hi-fi headphones

Bruksdato 2021-08-02

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