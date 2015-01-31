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Utgått
SHC8535/10
Trådløs frihet, klar lyd
Frihet til å høre på musikk hjemme. Med HiFi-lydgjengivelsen er Philips-stereohodetelefonene SHC8535/10 det ultimate innen personlig komfort.
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Over øret
Myke øreputer
Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.
4.0
av 5
55
Anmeldelser
boby56
31/01/2015
United Kingdom
Really good stuff, awesome sound
I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Swanny
24/07/2012
United Kingdom
Good comfortable headphones
It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones
david520
05/07/2023
Deutschland
Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips
die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen
Fordeler
haben einen Klasse Klang
Ulemper
wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Bruksdato 2021-07-05
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Bruksdato 2021-07-05