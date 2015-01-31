ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde

Utgått

Trådløse hi-fi-hodetelefoner

SHC8535/10

4

| (55) Anmeldelser

Trådløs frihet, klar lyd

Frihet til å høre på musikk hjemme. Med HiFi-lydgjengivelsen er Philips-stereohodetelefonene SHC8535/10 det ultimate innen personlig komfort.

Se alle fordeler

Trådløs frihet, klar lyd

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Over øret

  • Myke øreputer

Praktisk automatisk søking sørger for best mulig mottak

3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.

Myke, formstøpte øreputer gjør at hodetelefonene sitter komfortabelt

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

55

Anmeldelser

31/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Really good stuff, awesome sound

I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good comfortable headphones

It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8535 Wireless hi-fi headphones

05/07/2023

Deutschland

Deutschland

Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips

die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen

Fordeler

haben einen Klasse Klang

Ulemper

wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Bruksdato 2021-07-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Bruksdato 2021-07-05

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.