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Utgått

Trådløse hodetelefoner med støyundertrykking

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Anmeldelser

Mer lyd, mindre støy

Ingen ledninger, ingen støy og ingen kompromisser. La deg oppsluke av musikken med avansert støyreduserende ActiveShield™-teknologi. Koble til trådløst med ettrykks NFC-paring, spill av musikk og styr samtaler med smarte kontroller på øreputene.

Se alle fordeler

trådløst

Mer lyd, mindre støy

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Kompakte sammenleggbare

Myke ergonomiske puter for langvarig brukskomfort

Myke ergonomiske puter for langvarig brukskomfort

Kompakte og sammenleggbare som gjør at de blir enkle å bære og oppbevare

Kompakte og sammenleggbare som gjør at de blir enkle å bære og oppbevare

Den kompakte og sammenleggbare utformingen er perfekt å ta med seg.

Paring med flere enheter spiller av musikk og samtaler på to enheter samtidig

Paring med flere enheter spiller av musikk og samtaler på to enheter samtidig

Paring med flere enheter lar deg koble Bluetooth-hodetelefonene fra Philips med to Bluetooth-aktiverte enheter samtidig. Par med de to enhetene for å nyte filmer og musikk, og ta deg av eventuelle telefonsamtaler.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.6

av 5

41

Anmeldelser

18/07/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Riktigt bra för en vettig peng...

Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Fordeler

actually noise cancelling working

Ulemper

accidental waterproof?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Bruksdato 2020-01-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Bruksdato 2020-01-21

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

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  1. Faktiske resultater kan variere