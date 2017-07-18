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Utgått
SHB8850NC/00
Mer lyd, mindre støy
Ingen ledninger, ingen støy og ingen kompromisser. La deg oppsluke av musikken med avansert støyreduserende ActiveShield™-teknologi. Koble til trådløst med ettrykks NFC-paring, spill av musikk og styr samtaler med smarte kontroller på øreputene.
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Kompakte sammenleggbare
Den kompakte og sammenleggbare utformingen er perfekt å ta med seg.
Paring med flere enheter lar deg koble Bluetooth-hodetelefonene fra Philips med to Bluetooth-aktiverte enheter samtidig. Par med de to enhetene for å nyte filmer og musikk, og ta deg av eventuelle telefonsamtaler.
3.6
av 5
41
Anmeldelser
DocM
18/07/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Riktigt bra för en vettig peng...
Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Fordeler
actually noise cancelling working
Ulemper
accidental waterproof?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Bruksdato 2020-01-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Bruksdato 2020-01-21
Sandman2309
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Faktiske resultater kan variere