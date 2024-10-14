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SCN355/INT
Liten plass. Enormt bilde!
Triple Laser Ultra Short Throw-projektoren Screeneo UL5 Smart er plassert bare noen få centimeter fra en vegg og gir et bilde i full HD med HDR10 og REC2020-fargenøyaktighet på opptil 120"*. Forhåndslastede apper. Tobånds wifi og Bluetooth.
Ultra Short Throw, 100" skjerm
Full HD med 108 % REC2020
LuminOS-system, innebygde apper
Svært kompakt
Forbedre seeropplevelsen med Screeneo UL5 Smart-integrerte 2 x 3 W-høyttalere. De gir en balansert lydutgang, som utfyller bildene dine med en godt avrundet underholdningsopplevelse. Ønsker du større lyd? Bare koble den eksterne Bluetooth-høyttaleren til Screeneo UL5 Smart!
Fordyp deg i et grenseløst underholdningsunivers med Screeneo UL5 Smart, drevet av vårt avanserte LuminOS, et Android-basert system. Denne enheten, som er klar for umiddelbar glede rett ut av boksen, kommer forhåndslastet med alle favorittappene dine – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ med mer! Opplev en verden av multimedier et tastetrykk unna, alt med den enkle og praktiske Screeneo UL5 Smart.
Lås opp kraften i allsidige tilkoblingsmuligheter med Screeneo UL5 Smart. Med HDMI 2.1-, USB A- og USB-C-porter er det enkelt å koble til enheter som spillkonsoller, Apple TV eller satellittmottakere. Bruk USB A-strømporten for en problemfri Amazon Fire Stick-tilkobling. I tillegg driver USB-C-porten projektoren og gjør det enkelt å koble til bærbare datamaskiner, smarttelefoner eller nettbrett. Screeneo UL5 Smart sørger for sømløs underholdning med sin altomfattende tilkobling.
3.1
av 5
8
Anmeldelser
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Bekreftet kjøper
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Fordeler
Bra bildåtergivning
Ulemper
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Ulemper
None so far
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Frej
19/01/2026
Sverige
Lite bättre än bara ok
Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)
Denne omtalen gjelder Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Denne omtalen gjelder Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.
Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.
APPER: Internett-tilkobling kreves. Data- og abonnementsavgifter kan påløpe. Apper og brukergrensesnitt kan endres uten varsel. Samtykke til vilkårene og personvernerklæringen er nødvendig før bruk. Noen tjenester kan ses etter registrering og abonnement.