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Philips Avent Natural ResponseØvelseskopp

SCF263/61

4.9

| (27) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet

Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

Natural-øvingssettet forenkler babyens overgang til drikkekopp. Komfortgrepene hjelper babyen å holde flasken på egen hånd mens de drikker fra den velkjente flaskesmokken.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

  • 1 kopp

  • 150 ml / 5 oz

  • 6 md.+

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response Nipple er laget av myk silikon.

Samme produkter, ny navigasjon

Samme produkter, ny navigasjon

Vi har flyttet til et tempobasert gjennomstrømmingsnavigasjonssystem. Begynn med smokken som følger med flasken. Prøv en lavere gjennomstrømmingshastighet hvis melk lekker fra babyens munn eller babyen gulper. Prøv en høyere gjennomstrømmingshastighet hvis barnet leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Du kan motta en av pakkestilene når vi gjør denne oppdateringen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.9

av 5

27

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

3
2
1

27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Bruksdato 2024-05-27

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Bruksdato 2024-05-27

26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Fordeler

Läuft nicht aus

Ulemper

Zu klein

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Bruksdato 2023-05-26

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Bruksdato 2023-05-26

20/06/2024

Deutschland

Deutschland

Super Trinklernflasche

Ich finde die Trinklernflasche super, weil unser Sohn sofort alleine getrunken hat. Die Füllmenge ist genau richtig. Die Griffe an den Seiten sind schön handlich. Das Mundstück ist schön weich und daher super für den Start geeignet. Wäre super wenn es dazu noch mehr Aufsätze geben würde mit anderen Mundstück. Die Flasche ist sonst echt super. Tolles Design. Einfach weiterzuempfehlen.

Fordeler

Handlich

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Bruksdato 2023-05-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Bruksdato 2023-05-20

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  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011