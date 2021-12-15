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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet

Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt

Philips Avent Soothie Heart-smokker er myke og fleksible og kommer ikke til å støte på babyens nese. Design i én del med medisinsk silikon og gjenbrukbart etui laget av 90 % plantebaserte materialer.*

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Smokk i fleksibel, medisinsk silikon

Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt

  • Silikondesign i ett stykke

  • BPA-fri

  • Dobbeltpakning

  • 0–6 md.

Følger konturene i babyens ansikt for større komfort

Følger konturene i babyens ansikt for større komfort

Det spesielle hjerteformede skjoldet er utformet for å følge de naturlige konturene i babyens ansikt for å gi maksimal komfort uten å komme borti deres lille nese.

Design i ett stykke som er laget av 100 % medisinsk silikon

Design i ett stykke som er laget av 100 % medisinsk silikon

Holdbar design i ett stykke som i sin helhet er laget av silikon i medisinsk kvalitet. Vårt team med eksperter har spesifikt utviklet den til nyfødte mellom null og seks måneder.

Symmetrisk, rund smokk

Symmetrisk, rund smokk

Soothie har en symmetrisk, rund smokk med anatomisk riktig passform for barnets munn som bidrar til å redusere trykk mellom tungen og munnen. Philips Avent Soothie er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

335

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

15/12/2021

Norge

Norge

Beroligende og fascinerende

Den ble raskt en favoritt hos lillemor. Hun syntes den også var spennende å bite/leke med også. Skulle bare ønske vi hadde den tidligere da hun hadde kolikk. Stort pluss at de er enkle å vaske.

Fordeler

Sutt og biteleke 2 i 1.

Ulemper

Blir fort litt små

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

09/12/2021

Norge

Norge

Veldig beroligende smokk!

Veldig god smokk! Fra første stund jenta min fikk den så har hun likt den. Veldig god i munnen og som ikke trenges vare i munnen hele natta

Fordeler

Veldig smooth over leppene

Ulemper

Ikke noe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

Bruksdato 2021-11-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

Bruksdato 2021-11-09

08/12/2021

Norge

Norge

Fantastisk smokk

Materiellet er mykt uten å faller i struktur. Mitt barn som da brukt denne rakk egentlig å bli litt for "gammel" når vell produktet kom i postkassen men allikevel elsket han den smokken mer en de andre han hadde fra før.

Fordeler

Kun en del. Ingen sammensatte deler vilket gjør at desinfisering av smokken i f.eks kokvann gjør det enkelt å tørke. Inget vann som samler seg opp inni smokken.

Ulemper

Ikke funnet noen ulemper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie

Bruksdato 2021-11-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie

Bruksdato 2021-11-08

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Massebalansemetode.

  2. Alle våre Soothier har samme form på smokken og design i ett stykke, og finnes med ulike former på skjoldet, inkludert de som distribueres av sykehus i USA.

  3. Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.

  4. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.