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Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
Philips Avent Soothie Heart-smokker er myke og fleksible og kommer ikke til å støte på babyens nese. Design i én del med medisinsk silikon og gjenbrukbart etui laget av 90 % plantebaserte materialer.*
Silikondesign i ett stykke
BPA-fri
Dobbeltpakning
0–6 md.
Det spesielle hjerteformede skjoldet er utformet for å følge de naturlige konturene i babyens ansikt for å gi maksimal komfort uten å komme borti deres lille nese.
Holdbar design i ett stykke som i sin helhet er laget av silikon i medisinsk kvalitet. Vårt team med eksperter har spesifikt utviklet den til nyfødte mellom null og seks måneder.
Soothie har en symmetrisk, rund smokk med anatomisk riktig passform for barnets munn som bidrar til å redusere trykk mellom tungen og munnen. Philips Avent Soothie er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation.
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4.1
av 5
335
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Bettie
15/12/2021
Norge
Del av opprykk
Beroligende og fascinerende
Den ble raskt en favoritt hos lillemor. Hun syntes den også var spennende å bite/leke med også. Skulle bare ønske vi hadde den tidligere da hun hadde kolikk. Stort pluss at de er enkle å vaske.
Fordeler
Sutt og biteleke 2 i 1.
Ulemper
Blir fort litt små
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Andreaw451
09/12/2021
Norge
Del av opprykk
Veldig beroligende smokk!
Veldig god smokk! Fra første stund jenta min fikk den så har hun likt den. Veldig god i munnen og som ikke trenges vare i munnen hele natta
Fordeler
Veldig smooth over leppene
Ulemper
Ikke noe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Bruksdato 2021-11-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Bruksdato 2021-11-09
Hammriz
08/12/2021
Norge
Del av opprykk
Fantastisk smokk
Materiellet er mykt uten å faller i struktur. Mitt barn som da brukt denne rakk egentlig å bli litt for "gammel" når vell produktet kom i postkassen men allikevel elsket han den smokken mer en de andre han hadde fra før.
Fordeler
Kun en del. Ingen sammensatte deler vilket gjør at desinfisering av smokken i f.eks kokvann gjør det enkelt å tørke. Inget vann som samler seg opp inni smokken.
Ulemper
Ikke funnet noen ulemper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie
Bruksdato 2021-11-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie
Bruksdato 2021-11-08
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Massebalansemetode.
Alle våre Soothier har samme form på smokken og design i ett stykke, og finnes med ulike former på skjoldet, inkludert de som distribueres av sykehus i USA.
Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.