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Utgått

Philips AventStartsett for nyfødte

SCD271/00

4.6

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*

Den praktiske serien SCD271/00 fra Philips Avent inneholder fire Classic-tåteflasker (2 x 4 oz og 2 x 9 oz), en børste til flasker og flaskesmokker samt en hvit gjennomsiktig smokk for 0–6 måneder.

Se alle fordeler

Mindre kolikk**

Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*

  • Classic

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige.

0 % BPA-produkt

0 % BPA-produkt

Dette produktet inneholder 0 % BPA

Buet børstehode og formet tupp

Buet børstehode og formet tupp

Spesialbuet børstehode og formet håndtakstupp kommer til i hjørnene på alle typer flasker, smokker og mateutstyr for grundig rengjøring.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A must for new mums

I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)

  2. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.