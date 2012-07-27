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Utgått
Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
Den praktiske serien SCD271/00 fra Philips Avent inneholder fire Classic-tåteflasker (2 x 4 oz og 2 x 9 oz), en børste til flasker og flaskesmokker samt en hvit gjennomsiktig smokk for 0–6 måneder.
Classic
Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige.
Dette produktet inneholder 0 % BPA
Spesialbuet børstehode og formet håndtakstupp kommer til i hjørnene på alle typer flasker, smokker og mateutstyr for grundig rengjøring.
4.6
av 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
NICKNACK
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set
Deepti
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set
Shellbaby
26/07/2012
United Kingdom
A must for new mums
I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD271/00 Newborn Starter Set
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.