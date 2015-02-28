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Utgått

Lumea Precision PlusIPL hårfjerningssystem

SC2003/11

4.2

| (255) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet

1 pris

Hindre gjenvekst

Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår både i ansiktet og på kroppen. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag. Test for 120 dager!

Se alle fordeler

IPL-hårfjerning: Gled deg over glatt hud hver dag

Hindre gjenvekst

  • Til bruk på kropp og ansikt

  • 15 minutter for å behandle leggene

  • Levetid <gt/>100,000 lyspulseringer

  • Uten ledning

Gled deg over glatt hud hver dag

Gled deg over glatt hud hver dag

Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer

Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte.

Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 kvinner.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av AWARD-612375

Anmeldelser

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4.2

av 5

255

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

28/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bye bye stubble rash

As a quite hairy dark haired and pale skinned woman I have suffered for decades with stubble rash and ingrown hairs. My bikini line was always bumpy and red and due to daily shaving my armpits were always itchy. I gave up using an epilator because it was do painful and left me with masses of ingrown hairs. For my 50th burthday last year I treated myself to the Lumea. By the time I went on holiday 4 months later I was pretty much hair-free and completely bump-free. I felt fantasic in a bikini with my now smooth thighs. I noticed results after the frst couple of uses and now use the Lumea about once a month. I never have to shave my armpits in between but maybe still need to shave a few hairs ffom my legs but they are much less coarse then before. I use the Lumea on the highest setting without discomfort. Occasionally, in more sensitive areas, I experience the slight sting described in other reviews hut this is bearable compared to the pain of epilation - and I certainly wouldn't have used my epilator in all of the sensitive areas where I now use the Lumea. This product has definitely changed my life and I wish it had been around when I was younger.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

27/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

The best product I have ever bought

Finally no more bikini rash - in growing hairs or that horrible unsexy hairy feeling. Brilliant elsewhere too - I have very strong, thick and fast growing hair - I now shave every couple of weeks - as opposed to daily and that's only because I run and have bare legs. Simply brilliant.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

08/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

LOVE LOVE LOVE...turned my life around

As a young woman, I have struggled with excess hair growth for most of my adult life and after shaving and hair removal creams left my hair growing back thicker and more course than ever, I decided to try a more permanent alternative. I purchased the Philips Lumea a week before Christmas and have used as instructed every 2 weeks since, with dramatic results. After just 2 applications to my chest and facial areas, the hair has completely stopped re-growing. After 4 applications to my legs, 90% of the hair has been removed. My hair is very dark and my skin very pale, so I was the perfect candidate for this machine. I have used this on a number 4 setting and it can sometimes sting when in use, but for me this was momentary and I didn't suffer from any redness or soreness afterwards. I couldn't recommend this enough. Although it is pricey, it's a drop in the ocean compared to the confidence I have regained. VERY HAPPY LADY :):):):):):)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

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