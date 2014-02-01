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Utgått

Multigroom series 3000Trimmesett

QG3020/10

4.9

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

4-i-1 trimmesett

Dette profesjonelle trimmesettet fra Philips med trimmer for hodehår, skjegg, nese- og ørehår er det ultimate verktøyet for å få riktig utseende til enhver anledning.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Lag deg din egen stil

4-i-1 trimmesett

  • 4-i-1

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.

SteelWave selvslipende kniver for nøyaktige resultater

SteelWave selvslipende kniver for nøyaktige resultater

Revolusjonerende bølgeformede, selvslipende kniver kanaliserer og klipper håret og gir et nøyaktig og jevnt resultat.

9 integrerte lengdeinnstillinger fra 1–18 mm

Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg av tilgjengelige lengder.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.9

av 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 