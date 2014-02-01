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Utgått
4-i-1 trimmesett
Dette profesjonelle trimmesettet fra Philips med trimmer for hodehår, skjegg, nese- og ørehår er det ultimate verktøyet for å få riktig utseende til enhver anledning.
4-i-1
Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.
Revolusjonerende bølgeformede, selvslipende kniver kanaliserer og klipper håret og gir et nøyaktig og jevnt resultat.
Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg av tilgjengelige lengder.
4.9
av 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Kittkatt
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Jon66
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
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