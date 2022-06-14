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QCP20/00
Gled deg over hygienisk barbering hver dag
Hvis du bruker Quick Clean-pod etter hver barbering, holder barbermaskinen seg som ny. Den fjerner løse hår og gjør at barbermaskinen holder seg ti ganger renere sammenlignet med bare å bruke vann*
Dyp rengjøring på bare ett minutt
Aktivt smøremiddel
Forfriskende duft
Hudvennlig formel
Philips' eksklusive hygieniske formel kombinert med et filter med flere lag fjerner klippet hår effektivt og gjør at barbermaskinen holder seg ti ganger renere i motsetning til hvis du brukte bare vann*
Rensekassettens spesielle duft lukter godt og gir deg en ren følelse når du barberer deg.
Hver Philips-rensekassett er effektiv i omtrent 30 rensesykluser med daglig bruk og opptil tre måneder med ukentlig bruk. Det er en hel sesong med ren og hygienisk barbering.
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3.8
av 5
70
Anmeldelser
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Fordeler
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Ulemper
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Bruksdato 2022-02-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Bruksdato 2022-02-14
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Fordeler
Snabbt och enkelt.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Bruksdato 2022-07-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Bruksdato 2022-07-09
mmg01
28/10/2026
United Kingdom
Good investment for your razor and razor head life
Excellent product - cleans my razor like new. I use it once a week and my last cartridge easily outlasted the 3 month guideline, especially if you rinse the razor before using. This way still leaves razor spotless and smelling great. Expensive if you used everyday and changed every month.
Fordeler
Works well prolongs shaver life. Smells great. Cleans like new.
Ulemper
Too Expensive
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Bruksdato 2026-10-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Bruksdato 2026-10-21
sammenligning av barberavfall etter bruk av rengjøringsmiddel kontra vann i kassetten