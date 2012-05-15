Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Lidenskap for lyd
Det klassiske mikro-Hi-Fi-anlegget fra Philips gir deg flott lyd. Ripp musikken direkte til en MP3-spiller ved hjelp av USB Direct, uten bruk av PC. Elegant utformet med høyttalere i treutførelse for et klassisk utseende som aldri går av moten.
Bånddiskanthøyttaler
150 W
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.
Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
4.0
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
murcielago
15/05/2012
España
Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero
1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Siggi64
24/06/2015
Deutschland
Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften
Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
muki
11/12/2013
België
Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.
Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM761 Klassiek hifi-microsysteem