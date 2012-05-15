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Utgått

Klassisk mikro-Hi-Fi-anlegg

MCM761/12

4

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Det klassiske mikro-Hi-Fi-anlegget fra Philips gir deg flott lyd. Ripp musikken direkte til en MP3-spiller ved hjelp av USB Direct, uten bruk av PC. Elegant utformet med høyttalere i treutførelse for et klassisk utseende som aldri går av moten.

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Lidenskap for lyd

  • Bånddiskanthøyttaler

  • 150 W

Diskant- og basskontroll med enkel innstilling

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

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