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Utgått
Lidenskap for lyd
Du kan være sikker på at du får kinoaktig lyd som fyller rommet, med komponent DVD-mikroanlegget fra Philips. Høyttalersystemet støttes av 100 W RMS total utgangseffekt, slik at du kan føle hver lydeffekt på kroppen. Det har også USB Direct for avspilling av bilder og musikk.
100 W
subwoofer
Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.
Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.
Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.
4.0
av 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD183 DVD Micro Theater
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD183 DVD Micro Theater
cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD183 Sistema micro DVD Component
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD183 Sistema micro DVD Component
Fred
07/04/2010
United Kingdom
Good value - excellent service
Decent little system for the price. We didn't need a big 5:1 set for the size of room. We used this set to tie everything together [TV, PVR, mp3, DVD, etc] whic it does very well. Easy to set up, most cables are included. It has a number preset sounds rather than a proper equalizer which means you have to fiddle about to find the best one for what you are playing, but that's clearly specified in the ads and what do you expect when bigger setups are 2 or 3 times the price. Major gripe is the dimness of the display panel. Philips replaced the first, but second one not much different, you can't read it from more than 4-5 feet. Must say how helpful and quick Philips were with tech support and exchanging the unit. Top marks; dial the number and speak to real people. Only other problem is the mp3 menus which don't show all of the track name. All in all, a pleasing product and a very good service.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD183 DVD Micro Theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD183 DVD Micro Theatre