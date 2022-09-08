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Utgått

ProfessionalPennelykt, Premium Gen2

LPL28RECHX1

Se bedre, jobb bedre

Philips Penlight Premium Gen2 er den første pennelykten med høykvalitets lysmengde for både inspeksjons- og pekerlampen, nytt aluminiumshus og som tåler kjemikalier/vann/støv. Et godt valg som har alt.

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Kompakt LED-lys til arbeidet som kan lades via USB

Se bedre, jobb bedre

  • Høykvalitets LED

  • Peker med 145 lm + 120 lm

  • Robust aluminiumshus

  • Oppladbar med USB

Svært støtbestandig – IK07

Svært støtbestandig – IK07

Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler

I tillegg til å tåle støt og slag er veskene til inspeksjonslamper vanntette og tåler kjemikalier og verkstedløsemidler.

Bred lysvinkel: opptil 90°

"Philips Penlight Premium Gen2 har en lysvinkel på opptil 90° som lyser opp store områder, slik at du kan utføre inspeksjoner på en raskere og enklere måte."

Tekniske spesifikasjoner

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