Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
HX3333/24
Enkel tannrens på bare 60 sekunder
Gjør tannrens til en enkel del av den daglige rutinen din med Philips Sonicare Compact Flosser 1000. På 60 sekunder fjerner den opptil 99,9 % av plakket* mellom tennene og langs tannkjøttlinjen. Den sammenleggbare utformingen gjør den perfekt når du er på farten.
Kompakt og bærbar design
Fjerner skånsomt opptil 99,9% av plakk på områder som behandles*
Opptil 100 % sunnere tannkjøtt enn med vanlig tanntråd**
Tre rengjøringsmodi
21-dagers batteritid***
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er skånsom, effektiv og enkel å ta med seg overalt. Munnskylleren fjerner opptil 99,9 % av plakk mellom tennene og langs tannkjøttlinjen på bare 60 sekunder*.
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er opptil 100 % mer effektiv enn vanlig tanntråd når det gjelder å forbedre tannkjøtthelsen på bare fire uker**.
Munnskylleren er kompakt og utviklet for å bli med deg overalt. Den sammenleggbare vannbeholderen på 200 ml glir over håndtaket når den er tom, noe som gjør det enkelt å oppbevare den hjemme eller pakke den ned i en veske på reisefot.
Anmeldelser
I en in vitro-studie, faktiske resultater kan variere
etter fire uker, sammenlignet med vanlig tanntråd, med Standard-munnstykket
Basert på 1 tanntrådøkt per dag som varer i 1 minutt