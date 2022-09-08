ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Produktlivsstil
  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Produktlivsstil

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Munnskyller

HX3333/23

Enkel tannrens på bare 60 sekunder

Gjør tannrens til en enkel del av den daglige rutinen din med Philips Sonicare Compact Flosser 1000. På 60 sekunder fjerner den opptil 99,9 % av plakket* mellom tennene og langs tannkjøttlinjen. Den sammenleggbare utformingen gjør den perfekt når du er på farten.

Se alle fordeler

Fjerner opptil 99,9% av plakk på områder som behandles*

Enkel tannrens på bare 60 sekunder

  • Kompakt og bærbar design

  • Fjerner skånsomt opptil 99,9% av plakk på områder som behandles*

  • Opptil 100 % sunnere tannkjøtt enn med vanlig tanntråd**

  • Tre rengjøringsmodi

  • 21-dagers batteritid***

Skånsom, men effektiv fjerning av plakk

Skånsom, men effektiv fjerning av plakk

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er skånsom, effektiv og enkel å ta med seg overalt. Munnskylleren fjerner opptil 99,9 % av plakk mellom tennene og langs tannkjøttlinjen på bare 60 sekunder*.

Opptil 100 % sunnere tannkjøtt sammenlignet med vanlig tanntråd**

Opptil 100 % sunnere tannkjøtt sammenlignet med vanlig tanntråd**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 er opptil 100 % mer effektiv enn vanlig tanntråd når det gjelder å forbedre tannkjøtthelsen på bare fire uker**.

Kompakt og bærbar design

Kompakt og bærbar design

Munnskylleren er kompakt og utviklet for å bli med deg overalt. Den sammenleggbare vannbeholderen på 200 ml glir over håndtaket når den er tom, noe som gjør det enkelt å oppbevare den hjemme eller pakke den ned i en veske på reisefot.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. I en in vitro-studie, faktiske resultater kan variere

  2. etter fire uker, sammenlignet med vanlig tanntråd, med Standard-munnstykket

  3. Basert på 1 tanntrådøkt per dag som varer i 1 minutt