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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HS85/44
Få en tett barbering
Hvert år tilbakelegger knivbladene til Philips-barbermaskinen en strekning som tilsvarer høyden på Mt. Everest ... 49 ganger! Etter en slik belastning kan selv de beste materialene bli sløvere. Oppretthold barbermaskinens ytelse – skift skjærehodene hvert år.
med utbyttbar patron
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Flex Tracker følger automatisk kurvene i ansiktet og er med på å beskytte mot irritert hud.
Skjærehodene har unike glideringer som fører barbermaskinen jevnt over ansiktet.
3.9
av 5
159
Anmeldelser
Simonsen
07/08/2011
Danmark
Behageligt baberingsystem
Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS85/60 skær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS85/60 skær
David1903
02/10/2015
United Kingdom
No Replacements for my HS85
This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS85/44 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS85/44 shaving heads
RayYyy
12/11/2014
United Kingdom
Liked my shaver
cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well
Denne omtalen gjelder HS85/63 shaving heads
Denne omtalen gjelder HS85/63 shaving heads