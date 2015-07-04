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Utgått

Satinelle Ice PremiumEpilator

HP6511/00

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Ekstra skånsom, utrolig rask

De keramiske pinsettene fjerner hår fra roten og sørger for silkemyke legger. Denne oppladbare epilatoren gjør at du kan epilere når som helst og hvor som helst.

Se alle fordeler

Ledningsfri epilator med massasje

Ekstra skånsom, utrolig rask

  • Trådløs

Sonisk massasje med aloe vera

Sonisk massasje med aloe vera

Huden stimuleres, og følelsen av at hårene nappes ut, reduseres maksimalt og gjør hele epileringsprosessen mer behagelig.

Vaskbart epileringshode for ekstra renslighet og enkel rengjøring

Vaskbart epileringshode for ekstra renslighet og enkel rengjøring

Hypoallergeniske pinsetter med antibakterielt belegg

Hypoallergeniske pinsetter med antibakterielt belegg

Det keramiske epileringshodet har hypoallergeniske pinsetter, noe som reduserer risikoen for allergisk hudirritasjon.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
2
1

04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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