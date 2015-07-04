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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Ekstra skånsom, utrolig rask
De keramiske pinsettene fjerner hår fra roten og sørger for silkemyke legger. Denne oppladbare epilatoren gjør at du kan epilere når som helst og hvor som helst.
Trådløs
Huden stimuleres, og følelsen av at hårene nappes ut, reduseres maksimalt og gjør hele epileringsprosessen mer behagelig.
Det keramiske epileringshodet har hypoallergeniske pinsetter, noe som reduserer risikoen for allergisk hudirritasjon.
4.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
EMMA78
04/07/2015
Italia
miglior prodotto
e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore
Rapolina
15/05/2012
Italia
Eccellente prodotto.
Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore
sally
10/10/2011
France
Efficace sans plus
Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur