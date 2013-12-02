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Utgått
Satinelle Ice begrenset antall
Den første keramiske epilatoren med hudkjøler som klikker på plass, og massasjesystem.
Hvit
Den patenterte hudkjøleren beroliger huden, noe som reduserer den ubehagelige følelsen av epileringen. Det bevegelige hodet følger konturene på kroppen for optimal avkjøling og mindre smerte.
Takket være det unike keramiske materialet og den ergonomiske fasongen fanger epileringshodet flere hår og sørger for 20 % raskere epilering. *Sammenlignet med Philips Satin Ice
Det hypoallergeniske epileringshodet reduserer risikoen for allergisk hudirritasjon og tar ekstra godt vare på huden.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat