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Utgått

Satinelle IceEpilator

HP6495/00

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Satinelle Ice begrenset antall

Den første keramiske epilatoren med hudkjøler som klikker på plass, og massasjesystem.

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Den mest skånsomme epilatoren fra Philips

Satinelle Ice begrenset antall

  • Hvit

Premium-hudkjøler med bevegelig hode

Premium-hudkjøler med bevegelig hode

Den patenterte hudkjøleren beroliger huden, noe som reduserer den ubehagelige følelsen av epileringen. Det bevegelige hodet følger konturene på kroppen for optimal avkjøling og mindre smerte.

Nytt keramisk epileringssystem

Takket være det unike keramiske materialet og den ergonomiske fasongen fanger epileringshodet flere hår og sørger for 20 % raskere epilering. *Sammenlignet med Philips Satin Ice

Hypoallergeniske pinsetter

Det hypoallergeniske epileringshodet reduserer risikoen for allergisk hudirritasjon og tar ekstra godt vare på huden.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

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