Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!