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11
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Dager
09
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Timer
52
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Minutter
56
s
Sekunder
Utgått
HP6370/00
Tøff mot hårene, snill mot huden
Philips Double Contour Sensitive-ladyshaveren er utformet etter behovene til kvinner i dag. Denne nyskapende barbermaskinen med dobbel folie beskytter huden samtidig som den gjør den vakker og myk.
5-i-1 Ladyshave
Kammen hjelper deg med å trimme og forme områder som bikinilinjen på en presis og skånsom måte
Integrert stripe med aloe vera som øker fuktigheten, slik at du får en jevnere og tryggere barbering
Bikinitrimmerhode gir presis trimming og styling av bikiniområdet
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2.6
av 5
58
Anmeldelser
Anders8270
21/12/2015
Danmark
Bekreftet kjøper
Stor kulance - flot behandling ved køb
Jeg købte for 1. gang via Phillips hj. side. Der var et mindre "kiks", som af Phillips blev løst med udvisning af yderst godt handlekraft - til fuldt tilfredsstillende og hurtig behandling. Anders, 8270
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Denne omtalen gjelder Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
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Mera
11/06/2012
Deutschland
Super Produkt...gerade für empfindliche Haut
Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Sandra23
11/06/2012
Deutschland
Super Produkt...gerade für empfindliche Haut
Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!
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