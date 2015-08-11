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Utgått

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6366/00

3

| (50) Anmeldelser

Tøff mot hårene, snill mot huden

Philips Double Contour Sensitive-ladyshaveren er utformet etter behovene til kvinner i dag. Denne nyskapende barbermaskinen med dobbel folie beskytter huden samtidig som den gjør den vakker og myk.

Se alle fordeler

Uovertruffen barbering med tre-i-ett hudbeskyttelsessystem

Tøff mot hårene, snill mot huden

  • 5-i-1 Ladyshave

  • Våt og tørr

Stripe med aloe vera for bedre tilføring av fuktighet til huden

Stripe med aloe vera for bedre tilføring av fuktighet til huden

Integrert stripe med aloe vera som øker fuktigheten, slik at du får en jevnere og tryggere barbering

Opptil 40 minutter med trådløs barbering

Opptil 40 minutter med trådløs barbering

Barber deg overalt med denne trådløse ladyshaveren

Kan brukes våt og tørr

Kan brukes våt og tørr

Barber deg i eller utenfor dusjen

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3.0

av 5

50

Anmeldelser

11/08/2015

Deutschland

Deutschland

nur trocken genutzt-sehr zufrieden

Zu mir und meiner Haut: Ich habe immer epiliert, hatte aber nach einem Jahr so starke Verwachsungen und Pickelchen, das ich mich dennoch komplett verhüllt habe, also stieg ich um aufs Nassrasieren. An sich schön gründlich, jedoch vor allem an den Beinen im Sommer (da öfters nötig, soll ja immer schön Glatt sein) kam es zu Auschlag, sogenannte Rasierpocken. Sah natürlich auch wieder nicht schön aus, also wieder verhüllen. Die Lösung: Das Produkt ist ein echter Handschmeichler, lässt sich sehr einfach bedienen und macht eine schöne glatte Haut. Benutzt wird er bei mir nur zur Trockenrasur für Arme und Beine- ab und zu auch für die Bikini-Zone. Leider reizt er meine Haut unter den Achseln zu stark, davon bekomme ich Ausschlag und musste daher an dieser Körperpartie wieder auf die herkömmliche Nassrasur umsteigen. Vermutlich liegt es aber daran, dass ich an dieser Stelle sehr empfindlich bin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Rasur- man kann sie jetzt in den heißen Tagen bedenkenlos jeden Tag durchführen, ohne das Irritationen auftreten, wie eben meist beim Nass rasieren. Fazit:Ist schnell zur Hand und liegt auch gut in der Hand und wenn man langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut geht- ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Bin begeistert.

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25/10/2015

België

België

Bekreftet kjøper

Doet wat moet

Na opladen kun je het lange tijd gebruiken voor bikinilijn vind ik minder geschikt maar gaat wel

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20/10/2013

Suisse

Suisse

Ladyshave

Ich habe Ladyshave probiert. Ich bin sehr zufrieden, weil Ladyshave gut funktioniert. Ich verwende Ladyshave gerne. Ladyshave ist bequem für unterwegs. Beim Rasieren kann man Ladyshave sowohl für eine Trocken- als auch für eine Nassrasur verwenden. Ladyshave kann ein schönes Geschenk sein. Ich will Ladyshave für meine Freundin als Geschenk kaufen. Ich finde Ladyshave ausgezeichnet. Der Design ist prima. Das Ergebnis ist fantastisch.

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