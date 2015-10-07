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  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering

Utgått

SatinShave EssentialVåt og tørr elektrisk barbermaskin

HP6306/00

3.7

| (6) Anmeldelser

Trygg og enkel barbering

Med denne universelle barbermaskinen kan du raskt barbere hele kroppen på en trygg og enkel måte. Hemmeligheten ligger i det lille skjærehodet som kutter raskt og beskytter huden din samtidig. Den gir deg en glatt og silkemyk følelse etter hver gangs bruk.

Se alle fordeler

Trygg og enkel barbering

  • Til bena

  • Barbermaskin med én folie

  • Batteridrevet

Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

For en skånsom og behagelig bruk i dusjen eller badekaret med håndtak med sklisikkert grep for optimal våt og tørr bruk.

Batteridrevet

Batteridrevet

Barber deg overalt med denne trådløse ladyshaveren.

Hypoallergenisk folie

Hypoallergenisk folie

Hypoallergenisk folie forebygger irritasjon og utslett

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

6

Anmeldelser

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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