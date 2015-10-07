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Utgått
HP6306/00
Trygg og enkel barbering
Med denne universelle barbermaskinen kan du raskt barbere hele kroppen på en trygg og enkel måte. Hemmeligheten ligger i det lille skjærehodet som kutter raskt og beskytter huden din samtidig. Den gir deg en glatt og silkemyk følelse etter hver gangs bruk.
Til bena
Barbermaskin med én folie
Batteridrevet
For en skånsom og behagelig bruk i dusjen eller badekaret med håndtak med sklisikkert grep for optimal våt og tørr bruk.
Barber deg overalt med denne trådløse ladyshaveren.
Hypoallergenisk folie forebygger irritasjon og utslett
3.7
av 5
6
Anmeldelser
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche