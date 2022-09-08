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FM51FD175B/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i SNOW-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
512 GB
Motion Edition 3.2
USB-type-C
Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.
512 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
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