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FM16FD05E/00
Liten og lett og kan brukes hvor som helst
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i Vivid-utgave gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
16 GB
Vivid-utgave 2.0
3-pakning
Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.
En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.