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USB-flashstasjon

FM16FD05D/00

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i Snow-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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Bytt filer i en fei.

Enkel å bruke, plug and play!

  • 16 GB

  • Vivid-utgave 2.0

  • Dobbeltpakning

Rask dataoverføring med høyhastighets-USB 2.0

Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

Moderne USB-minnepinne med fargerik design

Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.

Aktivitetsindikatoren lyser når filer kopieres

En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 363.5 kB
  • 24 August 2026

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