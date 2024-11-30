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        USB-flashstasjon

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Omtale

        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i Pico-utgave gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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        Bytt filer i en fei.

        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        • 128 GB

        • Pico-utgave, 2.0

        Rask dataoverføring med høyhastighets-USB 2.0

        Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

        Slank og lys design

        Designet for å være slank og lett. Det kompakte og stilige designet gjør det mulig for deg å ta med deg data overalt. Ha alltid med deg multimediefiler og dokumenter når du trenger dem.

        Moderne USB-minnepinne med fargerik design

        Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.

        Tekniske spesifikasjoner

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        2.0

        av 5

        1

        Omtale

        5
        4
        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Bekreftet kjøper

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Fordeler

        -

        Ulemper

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Denne omtalen gjelder FM12FD85B USB-flashdrive

        Bruksdato 2024-10-30

        Denne omtalen gjelder FM12FD85B USB-flashdrive

        Bruksdato 2024-10-30

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.