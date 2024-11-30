Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
FM12FD85B/00
Liten og lett og kan brukes hvor som helst
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i Pico-utgave gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
128 GB
Pico-utgave, 2.0
Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.
Designet for å være slank og lett. Det kompakte og stilige designet gjør det mulig for deg å ta med deg data overalt. Ha alltid med deg multimediefiler og dokumenter når du trenger dem.
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
2.0
av 5
1
Omtale
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Bekreftet kjøper
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Fordeler
-
Ulemper
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Denne omtalen gjelder FM12FD85B USB-flashdrive
Bruksdato 2024-10-30
Denne omtalen gjelder FM12FD85B USB-flashdrive
Bruksdato 2024-10-30