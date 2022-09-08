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SSD

FM01SS110B/00

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips intern SSD – SATA III 2,5" disk gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

Se alle fordeler

Bytt filer i en fei.

Enkel å bruke, plug and play!

  • 1 TB

  • Solid State Drive

SSD med svært rask dataoverføring

Den høye dataoverføringshastigheten til SSD-en fra Philips kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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