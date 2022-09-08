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DLP9779TB/00
Slank og kraftig strømbank
Stor kapasitet på 10 000 mAh med USB-C-utgangskontakt på 20 W og 15 W trådløs lading. Du trenger ikke å bekymre deg når mobiltelefonen er tom for batteri. Plasser mobiltelefonen på den magnetiske ringen for å få en perfekt posisjon for trådløs lading.
10,000 mAh
med trådløs lading
Type C-port
Lad mobiltelefonen med 15 W trådløs hurtiglading.
Den trådløse laderen er utstyrt med en magnetisk kant for optimal justeringsposisjon for MagSafe-produkter, som brukes i trådløs lading av Apple-produkter.
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
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