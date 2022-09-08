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USB-strømbank

DLP9779TB/00

Slank og kraftig strømbank

Stor kapasitet på 10 000 mAh med USB-C-utgangskontakt på 20 W og 15 W trådløs lading. Du trenger ikke å bekymre deg når mobiltelefonen er tom for batteri. Plasser mobiltelefonen på den magnetiske ringen for å få en perfekt posisjon for trådløs lading.

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med et gjennomsiktig deksel.

Slank og kraftig strømbank

  • 10,000 mAh

  • med trådløs lading

  • Type C-port

Rask 15 W trådløs lading

Lad mobiltelefonen med 15 W trådløs hurtiglading.

Trådløs lader med magnetisk kant

Den trådløse laderen er utstyrt med en magnetisk kant for optimal justeringsposisjon for MagSafe-produkter, som brukes i trådløs lading av Apple-produkter.

Fungerer overalt – glimrende når du ikke er i nærheten av en strømkilde

Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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