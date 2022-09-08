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USB-strømbank

DLP9520C/00

Slank og kraftig strømbank

Stor kapasitet på 10 000 mAh med trygt li-polymer-batteri. PD og QC3.0 hurtiglading USB A og USB C for å lade den nyeste enheten. 15 W trådløs ladeutgang. Kan lade opptil 4 enheter samtidig, med numerisk visning av strømnivå.

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med en bærbar strømforsyning

Slank og kraftig strømbank

  • 10,000 mAh

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • Trådløs Qi-lading

  • QC 3.0 og PD

Rask 15 W trådløs lading

Lad mobiltelefonen med 15 W trådløs hurtiglading.

Trådløs Qi-teknologi

Den trådløse Qi-ladeteknologien brukes i stor grad av smarttelefoner og andre mobile enheter. De trådløse laderne fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheter som er aktivert med trådløs Qi-teknologi. Bare legg enhetene på brettet og opplev hvor enkelt det er å lade.

LCD-skjerm for strømindikasjon

LCD-skjerm for strømindikasjon

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.