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DLP9520C/00
Slank og kraftig strømbank
Stor kapasitet på 10 000 mAh med trygt li-polymer-batteri. PD og QC3.0 hurtiglading USB A og USB C for å lade den nyeste enheten. 15 W trådløs ladeutgang. Kan lade opptil 4 enheter samtidig, med numerisk visning av strømnivå.
10,000 mAh
USB A- og USB C-ladeporter
Trådløs Qi-lading
QC 3.0 og PD
Lad mobiltelefonen med 15 W trådløs hurtiglading.
Den trådløse Qi-ladeteknologien brukes i stor grad av smarttelefoner og andre mobile enheter. De trådløse laderne fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheter som er aktivert med trådløs Qi-teknologi. Bare legg enhetene på brettet og opplev hvor enkelt det er å lade.
LCD-skjerm for strømindikasjon
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