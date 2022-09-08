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  • Trådløs 3-i-1-lader
  • Trådløs 3-i-1-lader
  • Trådløs 3-i-1-lader
  • Trådløs 3-i-1-lader
  • Trådløs 3-i-1-lader
  • Trådløs 3-i-1-lader
  • Trådløs 3-i-1-lader

Qi trådløs lader

DLP9230NB/00

Trådløs 3-i-1-lader

Trådløs lading av smarttelefonen og -klokken og AirPods samtidig med denne raske ladeenheten. 15 W maksimal effekt for å redusere ladetiden på mobilen. 2,5 W og 5 W for å lade klokke og AirPods.

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Rask lading

Trådløs 3-i-1-lader

  • 15 W

  • Rask lading

  • Trådløs Qi-lading

Trådløs Qi-teknologi

Den trådløse Qi-ladeteknologien brukes i stor grad av smarttelefoner og andre mobile enheter. De trådløse laderne fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheter som er aktivert med trådløs Qi-teknologi. Bare legg enhetene på brettet og opplev hvor enkelt det er å lade.

Qi-sertifisert av Wireless Power Consortium

Sklisikkert design

Sklisikkert design som holder telefonen din i ønsket posisjon og forhindrer at den sklir på grunn av telefonvibrasjoner.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ladehastigheten avhenger av ladetilstanden, inkludert vertsenheten og strømadapteren.