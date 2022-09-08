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Trådløs lading

DLP9017/00

Trådløs lader

Qi-trådløs lading. Koble mobiltelefonen til overflaten for optimal posisjon til hurtiglading (maks. 15 W) uten kabelrot.

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Trådløs lader

  • 15 W

  • Magnetisk ring

  • Trådløs Qi-lading

Trådløs lader med magnetisk kant

Den trådløse laderen er utstyrt med en magnetisk kant for optimal justeringsposisjon for MagSafe-produkter, som brukes i trådløs lading av Apple-produkter.

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Sklisikkert design

Sklisikkert design som holder telefonen din i ønsket posisjon og forhindrer at den sklir på grunn av telefonvibrasjoner.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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