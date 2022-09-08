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DLP9017/00
Trådløs lader
Qi-trådløs lading. Koble mobiltelefonen til overflaten for optimal posisjon til hurtiglading (maks. 15 W) uten kabelrot.
15 W
Magnetisk ring
Trådløs Qi-lading
Den trådløse laderen er utstyrt med en magnetisk kant for optimal justeringsposisjon for MagSafe-produkter, som brukes i trådløs lading av Apple-produkter.
Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
Sklisikkert design som holder telefonen din i ønsket posisjon og forhindrer at den sklir på grunn av telefonvibrasjoner.
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