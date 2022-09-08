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Utgått
DLP9016U/03
Trådløs lader med sugehette
Lad telefonen raskt uten å koble den til med en ladekabel. Qi-trådløs lading for smarttelefoner, nettbrett og andre enheter med Qi-trådløs teknologi. Alternativer for trådløs lading: 5 W / 7,5 W / 10 W
Universell
Rask lading
Trådløs Qi-lading
Den trådløse Qi-ladeteknologien brukes i stor grad av smarttelefoner og andre mobile enheter. De trådløse laderne fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheter som er aktivert med trådløs Qi-teknologi. Bare legg enhetene på brettet og opplev hvor enkelt det er å lade.
Slank og ergonomisk design gjør at den passer inn hvor som helst uten problemer.
Sklisikkert design som holder telefonen din i ønsket posisjon og forhindrer at den sklir på grunn av telefonvibrasjoner.
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