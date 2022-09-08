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Utgått

Qi trådløs lader

DLP9016U/03

Trådløs lader med sugehette

Lad telefonen raskt uten å koble den til med en ladekabel. Qi-trådløs lading for smarttelefoner, nettbrett og andre enheter med Qi-trådløs teknologi. Alternativer for trådløs lading: 5 W / 7,5 W / 10 W

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10 W rask lading.

Trådløs lader med sugehette

  • Universell

  • Rask lading

  • Trådløs Qi-lading

Trådløs Qi-teknologi

Den trådløse Qi-ladeteknologien brukes i stor grad av smarttelefoner og andre mobile enheter. De trådløse laderne fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheter som er aktivert med trådløs Qi-teknologi. Bare legg enhetene på brettet og opplev hvor enkelt det er å lade.

Slank og lys design

Slank og ergonomisk design gjør at den passer inn hvor som helst uten problemer.

Sklisikkert design

Sklisikkert design som holder telefonen din i ønsket posisjon og forhindrer at den sklir på grunn av telefonvibrasjoner.

Tekniske spesifikasjoner

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