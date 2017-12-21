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Utgått
DLP3602U/10
Kan lades opp flere ganger på farten
Få strøm når du trenger det – batteriet gir deg ekstra strøm for mer enn én fullstendig opplading. Med to USB-porter kan du lade to enheter samtidig. Svært rask lading med 2,1 A.
Universell
LED-en for strøm vises med et knappetrykk, slik at du umiddelbart får vite strømstatusen til batteripakken.
Denne bærbare strømkilden gir deg ekstra strøm for mer enn to oppladinger på farten. Ta den med deg når du reiser for å ha ekstra strøm når du trenger det.