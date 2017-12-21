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Utgått

USB-strømbank

DLP3602U/10

3.2

| (10) Anmeldelser

Kan lades opp flere ganger på farten

Få strøm når du trenger det – batteriet gir deg ekstra strøm for mer enn én fullstendig opplading. Med to USB-porter kan du lade to enheter samtidig. Svært rask lading med 2,1 A.

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med en bærbar strømforsyning

Kan lades opp flere ganger på farten

  • Universell

5 V / 2,1 A rask lading

Indikatorlampe for strøm som bekrefter statusen umiddelbart

LED-en for strøm vises med et knappetrykk, slik at du umiddelbart får vite strømstatusen til batteripakken.

Lade opp enhetene dine flere ganger på farten

Denne bærbare strømkilden gir deg ekstra strøm for mer enn to oppladinger på farten. Ta den med deg når du reiser for å ha ekstra strøm når du trenger det.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 308.7 kB
  • 21 July 2026

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