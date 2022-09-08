Lading med programmerbar USB-C-strømforsyning (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, programmerbar strømforsyning) er en standard for hurtigladingsteknologi for USB-C-enheter. Denne teknologien justerer spenningen og strømmen i sanntid, avhengig av enhetens ladestatus, og mater den med maksimal effekt. En smart måte å redusere ladetiden på.