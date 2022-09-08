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USB-strømbank

DLP2711CB/00

Slank og kraftig strømbank

Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. Hurtiglading med USB A- og USB-C-inngang, QC 3.0 og PD3.0.

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med en bærbar strømforsyning

Slank og kraftig strømbank

  • 10,000 mAh

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • QC 3.0 og PD 3.0

  • PPS

LED-strømindikator

Det diskrete LED-lyset lyser svakt, slik at du med et raskt blikk kan se at enheten er slått på.

Lading med programmerbar USB-C-strømforsyning (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, programmerbar strømforsyning) er en standard for hurtigladingsteknologi for USB-C-enheter. Denne teknologien justerer spenningen og strømmen i sanntid, avhengig av enhetens ladestatus, og mater den med maksimal effekt. En smart måte å redusere ladetiden på.

50 % lading på 30 minutter

Rask lading – lad mobiltelefonen helt opp fra utladet til 50 % på 30 minutter.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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