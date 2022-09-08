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DLP2711CB/00
Slank og kraftig strømbank
Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. Hurtiglading med USB A- og USB-C-inngang, QC 3.0 og PD3.0.
10,000 mAh
USB A- og USB C-ladeporter
QC 3.0 og PD 3.0
PPS
Det diskrete LED-lyset lyser svakt, slik at du med et raskt blikk kan se at enheten er slått på.
PPS (Programmable Power Supply, programmerbar strømforsyning) er en standard for hurtigladingsteknologi for USB-C-enheter. Denne teknologien justerer spenningen og strømmen i sanntid, avhengig av enhetens ladestatus, og mater den med maksimal effekt. En smart måte å redusere ladetiden på.
Rask lading – lad mobiltelefonen helt opp fra utladet til 50 % på 30 minutter.
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