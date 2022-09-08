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DLP2682CW/00
Vegglader med to USB-C- og USB-A-porter
Lad den bærbare datamaskinen og de nyeste enhetene med USB-C-porten. Støtter PD3.0- og QC 4+-lademoduler for å minimere ladetiden. USB-A-porten lader de andre enhetene dine umiddelbart. Tilgjengelig med avtakbare EU-, UK-, og AU-plugger.
USB A- og USB C-ladeporter
Strømforsyning
QC 4+
PPS
USB-C er den nyeste ladekontaktstandarden, som nå har blitt tatt i bruk av mobile enheter som mobiltelefoner, kameraer og nettbrett. PD (strømforsyning) er USB-standarden for strømforsyning for mer strøm og rask lading.
Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
Veggladere som bruker GaN-teknologi (galliumnitrid), vil bruke mindre elektriske komponenter med bedre varmeytelse. De kompakte laderne kan gi mer strøm med raskere ladetid. Den økte effekten kan drive moderne bærbare datamaskiner med USB-C-tilkobling.
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