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Vegglader

DLP2682CW/00

Vegglader med to USB-C- og USB-A-porter

Lad den bærbare datamaskinen og de nyeste enhetene med USB-C-porten. Støtter PD3.0- og QC 4+-lademoduler for å minimere ladetiden. USB-A-porten lader de andre enhetene dine umiddelbart. Tilgjengelig med avtakbare EU-, UK-, og AU-plugger.

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65 W med QC 4+ og PD 3.0

Vegglader med to USB-C- og USB-A-porter

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • Strømforsyning

  • QC 4+

  • PPS

USB-C-port med støtte for strømforsyning

USB-C er den nyeste ladekontaktstandarden, som nå har blitt tatt i bruk av mobile enheter som mobiltelefoner, kameraer og nettbrett. PD (strømforsyning) er USB-standarden for strømforsyning for mer strøm og rask lading.

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Vegglader med GaN-teknologi

Veggladere som bruker GaN-teknologi (galliumnitrid), vil bruke mindre elektriske komponenter med bedre varmeytelse. De kompakte laderne kan gi mer strøm med raskere ladetid. Den økte effekten kan drive moderne bærbare datamaskiner med USB-C-tilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

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