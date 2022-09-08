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Utgått

Billader

DLP2521/00

Billader med 1C 1A-porter

Lad de nyeste enhetene fra USB-C-porten med PD-støtte for å få optimal ladestrøm og minimal ladetid. Du kan også bruke USB-A-porten til å lade de andre enhetene dine på en enkel måte.

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36 W utgangseffekt med strømforsyning

Billader med 1C 1A-porter

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • Strømforsyning

  • Metallboks

To USB-porter lader to enheter samtidig

To USB-porter lader to enheter samtidig

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

USB-C-port med støtte for strømforsyning

USB-C er den nyeste ladekontakten, som nå har blitt tatt i bruk av mobile enheter som mobiltelefoner, utendørskameraer og nettbrett. PD (strømforsyning) er USB-standarden for strømforsyning, som definerer standarden for strømforsyning på 15 W, 27 W, 45 W og opptil 100 W.

Tekniske spesifikasjoner

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