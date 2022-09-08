Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DLP2521C/00
Billader med 1C 1A-porter
Lad de nyeste enhetene fra USB-C-porten med PD-støtte for å få optimal ladestrøm og minimal ladetid. Du kan også bruke USB-A-porten til å lade de andre enhetene dine på en enkel måte. Én meters C-til-C-kabel følger med.
USB A- og USB C-ladeporter
Strømforsyning
Metallboks
To USB-porter lader to enheter samtidig
Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
USB-C er den nyeste ladekontakten, som nå har blitt tatt i bruk av mobile enheter som mobiltelefoner, utendørskameraer og nettbrett. PD (strømforsyning) er USB-standarden for strømforsyning, som definerer standarden for strømforsyning på 15 W, 27 W, 45 W og opptil 100 W.
Anmeldelser